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        Kahramanmaraş'ta okul servisinde öğrenciyle tartışan sürücü gözaltına alındı

        Kahramanmaraş'ta, araçta müzik açılmasını istemediği için tartıştığı kız öğrenciyi başındaki Filistin eşarbından rahatsız olduğunu söyleyerek servisten indiren sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:45 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:45
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        Kahramanmaraş'ta okul servisinde öğrenciyle tartışan sürücü gözaltına alındı
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        Kahramanmaraş'ta, araçta müzik açılmasını istemediği için tartıştığı kız öğrenciyi başındaki Filistin eşarbından rahatsız olduğunu söyleyerek servisten indiren sürücü gözaltına alındı.

        Dulkadiroğlu ilçesinde okul servisinde yaşanan ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere ilişkin Valilikten açıklama yapıldı.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Dulkadiroglu ilçemizde bazı basın yayın organlarına yansıdığı gibi, okul servis aracında yaşanan olay ile alakalı servis sürücüsü hakkında adli soruşturma başlatılarak Kamu Hizmetlerinden Yararlanma Hakkının Engellenmesi, Nefret ve Ayrımcılık Suçu nedeniyle gözaltına alınmış ve şahıs mahkemeye çıkarılacaktır. Ayrıca servis sürücüsüne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik para cezası uygulanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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