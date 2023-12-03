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        Kahramanmaraş'ta "4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" başladı

        Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği "Kahramanmaraş'ta 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:51
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        Kahramanmaraş'ta "4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" başladı
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        Türk edebiyatına yön veren birçok şair ve yazarın yetiştiği "Kahramanmaraş'ta 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri" başladı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl "Edebiyat İyileştirir" mottosuyla edebiyatseverleri buluşturan Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkeden yazar ve şairin katıldığı organizasyonun açılışı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde törenle yapıldı.

        Edebiyatseverlerin ilgi gösterdiği programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş'ın kadim bir şehir olduğunu belirterek kentin şiir ve edebiyatın başkenti olduğunu belirtti.

        Kahramanmaraş'ın birçok değeriyle ön plana çıktığına değinen Güngör, 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'ni gerçekleştirmekten dolayı mutluluk duyduklarını aktardı.

        Kahramanmaraş'ın şiir ve edebiyat alanında çok büyük potansiyele sahip olduğunu ve bu değeri uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için UNESCO yolculuğunun devam ettiğine dikkati çeken Güngör, şunları kaydetti:

        "Şiir ve edebiyatın başkenti olan Kahramanmaraş'ımız, çok büyük şair, yazar ve fikir insanına ev sahipliği yapmıştır. Biz bu değerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 4 sürekli yayın çıkarıyoruz ve bunlar Yitiksöz, Evelahir, Berdücesi ile Müşterek. Çok büyük ve kesintisiz bir edebiyat geleneğine sahibiz. Karacaoğlan'dan Ahmet Kuddusi'ye, Necip Fazıl'dan Nuri Pakdil'e, Aşık Mahzuni Şerif'ten Abdurrahim Karakoç'a kadar kesintisiz bir geleneğimiz var. Biz bu geleneğimizi şiir ve edebiyat günleriyle taçlandırmak istedik. Kahramanmaraş'ın sözünü sadece Türkiye’ye değil, tüm dünyaya ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Bu değerimizi uluslararası arenada da tanıtmak için UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmak için çalışmalarımız devam ediyor."

        Konuşmaların ardından program Şair ve yazar Ramazan Avcı'nın "Dünden Bugüne Kahramanmaraşlı Halk Şairlerimiz" konferansı ile halk şairlerinin deyiş ve şiir dinletileriyle devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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