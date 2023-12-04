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        Kahramanmaraş'ın tarhanası AB coğrafi işaret belgesi tesciliyle sevindirdi

        Kahramanmaraş'ın yazın çerez, kışın çorba olarak tüketilen benzersiz lezzeti "Maraş tarhanası", Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:47
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        Kahramanmaraş'ın tarhanası AB coğrafi işaret belgesi tesciliyle sevindirdi
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        Kahramanmaraş'ın yazın çerez, kışın çorba olarak tüketilen benzersiz lezzeti "Maraş tarhanası", Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

        Kentin adıyla özdeşleşen ve sembolü haline gelen Maraş Tarhanası, yazın üretilip, çeşitli türleriyle dört mevsim tüketilme özelliğiyle öne çıkıyor.

        Firik, çerezlik cips, çorbalık adlarıyla kendine has tadı ve aromasıyla damaklarda ayrı bir lezzet bırakan tarhana, tok tutma ve organik olmasıyla her kesimin damak zevkine hitap ediyor.

        İçerisinde yoğurt, buğday, kekik ve tuz bulunan aşın 2 saat kaynayan sıcak suya dövmenin ilave edilmesiyle çok ince halde üretilen tarhana, çayın yanında ya da günlük hayatta çokça tüketiliyor.

        Kentin AB'den coğrafi işaret tescili alan 2'nci ürünü olan tarhanayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, gazetecilere, tarhananın şehirle özdeşleşen bir yiyecek olduğunu dile getirdi.

        Aroması, tadı ve lezzetiyle tarhanayı herkesin severek tüketebileceğini ifade eden Narlı, tarhananın AB coğrafi işaret tescillenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Maraş tarhanasının günlük hayatta birçok alanda tüketildiğini belirten Narlı, "Maraş tarhanasının AB'den tescil alması bizleri mutlu etti. Türkiye'nin her yerinde tarhana yapılır ama Kahramanmaraş'ın tarhanasını ayırt eden havası, yoğurdu, kekiği ve kamıştan yapılmış çiğlere serilmesidir. Bizim tarhanamızın kendine özgü şekli vardır. Hem yaş firik şeklinde yenilir hem de kurutularak cips şeklinde tüketilir. Tarhananın AB'den coğrafi işaret alması ürünümüzün dünyada tanınması demektir. Dünya inşallah Kahramanmaraş'ta üretilen tarhanayı yiyecek. Çok sağlıklıdır. Harika bir besin kaynağı." diye konuştu.

        Narlı, tarhananın tescil edilme sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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