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        Kahramanmaraş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 16:59 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:26
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        Kahramanmaraş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Güneşli Mahallesi'ndeki pazar alanında bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Emniyet ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

        İş yerinde yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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