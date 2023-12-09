Kahramanmaraş'ta iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güneşli Mahallesi'ndeki pazar alanında bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.
İş yerinde yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.