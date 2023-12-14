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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 4 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

        Kahramanmaraş'ta, depremde ağır hasar alan 11 katlı 4 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 17:33 Güncelleme: 14.12.2023 - 17:33
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı 11 katlı 4 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
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        Kahramanmaraş'ta, depremde ağır hasar alan 11 katlı 4 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

        Dulkadiroğlu ilçesi Güneşevler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 11 katlı 3 binada inceleme yapan uzman ekip, binaların belirli bölgelerine 700 kilogram patlayıcının bulunduğu 9 bin kapsül yerleştirdi.

        Güvenlik güçlerinin çevrede önlem almasıyla birlikte verilen komutla kapsüller patlatılarak binalar yıkıldı.

        Patlayıcı uzmanı Mehmet Güler, AA muhabirine, deprem bölgesinde ağır hasarlı binaların bir an önce yıkımını gerçekleştirmek için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

        Kahramanmaraş'ta 25 kişilik bir ekiple çalışmalarına devam ettiklerini belirten Güler, şunları anlattı:

        "Güneşevler Mahallesi'nde bulunan 30 binanın iş makinesi yardımıyla yıkımında oldukça zorlanılıyordu. Çünkü binalar perde kalıp sistemiyle imal edilmiş. Şu anda 4 bina yıktık. 4 bina için 700 kilogram dinamit kullandık. 9 bin delik açıldı. 9 bin delik 9 bin kapsül demektir. 25 kişilik bir ekip çalışıyor şu anda. Bunun 5'i mühendis, diğerleri de delme ve doldurma ekibi. Sorunlarla karşılaştığımızda üniversiteden gelen hocalarımıza danışıyoruz ve bir çözüm bulup yapılan bir hata varsa tekrarı olmaması için çaba gösteriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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