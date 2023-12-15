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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta farklı suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:40
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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta farklı suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik devam eden çalışmalar kapsamında, "Orman alanlarının işgali", "Kasten yaralama", "Taksirle ölüme neden olma", hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan araması bulunan 6 kişi yakalandı.

        Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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