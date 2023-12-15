Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta farklı suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş'ta farklı suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik devam eden çalışmalar kapsamında, "Orman alanlarının işgali", "Kasten yaralama", "Taksirle ölüme neden olma", hırsızlık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan araması bulunan 6 kişi yakalandı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.
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