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        Kahramanmaraş'ta Gazzeliler yararına kermes düzenlendi

        Kahramanmaraş'ta,İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek olmak adına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 18:45 Güncelleme: 15.12.2023 - 18:45
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        Kahramanmaraş'ta Gazzeliler yararına kermes düzenlendi
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        Kahramanmaraş'ta,İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek olmak adına kermes düzenlendi.

        15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu ve Rıdvan Hoca Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı iş birliğindeki kermesten elde edilen gelir Gazze'ye gönderilecek.

        Okul Müdürü Memduh Kayıklık, kermesle öğrencilerde duyarlılık oluşturmak istediklerini söyledi.

        Her yıl bir merhamet projesi yaptıklarını belirten Kayıklık, "Bu sayede öğrencilerin merhametli, etrafına duyarlı ve insan haklarına duyarlı bir şekilde yetişmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın harçlıklarıyla oradaki insanların dramına karınca kararınca destek olma şuuru kazanmasını istedik." diye konuştu.

        Vakıf Başkanı Seyfi Pınarbaşı da Kahramanmaraş'ın iki büyük depremi geride bıraktığını anımsatarak, Filistin meselesinde bugün bir kırılma yaşandığını işaret etti.

        Vakfın Kadın Komisyonu Temsilcisi Bade Güler de Filistinliler için ellerinden ne geliyorsa destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

        Kermesin özellikle çocuklara yönelik olduğunu anlatan Güler, "Öğrencilerle daha çok sevecekleri, pasta, tatlı, börek gibi ürünler yapmaya çalıştık. Kahramanmaraşlı depremzede kadınlar olarak Filistin'deki savaş mağduru kadınlara destek olmak amacıyla çocuklara ve insanlara biraz destek olmak amaçlı onların acılarını paylaştığımızı onlara bildirmek amaçlı bu kermese destek olmak istedik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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