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        Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 17:55 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:10
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        Kahramanmaraş'ta terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
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        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarına ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Nusret Kula Operasyonu kapsamında ilçe kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetinde, toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu.

        Malzemeler, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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