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        Kahramanmaraş'ta deneme sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

        Kahramanmaraş'ta, Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:29 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:29
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        Kahramanmaraş'ta deneme sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
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        Kahramanmaraş'ta, Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan "Akademik Başarıyı Artırma Projesi" kapsamında üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik deneme sınavı yapıldı. Sınavda dereceye giren öğrencilere düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Şairler Tepesi'nde düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Yükseköğretim Kurumları Sınavıyla (YKS) ilgili yapılan deneme sınavlarıyla öğrencilerin sınav stresinin en aza indirilmesini hedeflediklerini söyledi.

        Öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra topluma faydalı bireyler haline gelmesini istediklerini belirten Kahraman, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek tavsiyelerde bulundu.

        Konuşmaların ardından okul bazında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Programa, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, şube müdürleri, okul müdürleri ile dereceye giren öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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