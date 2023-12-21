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        Kahramanmaraş'ta zemin etüt çalışmaları sürüyor

        Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan zemin etüt çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 18:31 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:39
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        Kahramanmaraş'ta zemin etüt çalışmaları sürüyor
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        Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan zemin etüt çalışmaları devam ediyor.

        Trabzon Caddesi'nde yıkılan valilik hizmet binası bahçesindeki çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kent genelinde mikro bölgeleme çalışması yapıldığını hatırlattı.

        Kentin yeniden imar ve inşası için zemin etüt çalışmalarının önemli olduğuna işaret eden Güngör, şunları kaydetti:

        "Bakanlığımızla yaptığımız görüşme sonrasında akademisyenlerimizden bir ekip oluşturduk. Ekibimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen alanlarda gözlem çukurları açılıyor, fay hatlarıyla alakalı durumlar inceleniyor. Bu noktada bakanlığımızla yüksek bir koordinasyon içerisindeyiz. Zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından hocalarımızın hazırlayacağı rapor doğrultusunda şehrimizin imar ve inşasını sürdüreceğiz. Bu süreçte Jeoloji Mühendisleri Odamız, İnşaat Mühendisleri Odamız ve Mimarlar Odamızla da koordinasyon halindeyiz."

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Kentsel tasarım projesi" kapsamında şehir merkezinde 10 bin konut ve iş yeri yapılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Güngör, ilerleyen günlerde yeni alanların projeye ilave edilerek şehrin dönüşümünün hızla devam edeceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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