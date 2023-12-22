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        Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta depremzedelere kışlık giysi ve malzeme desteğinde bulundu

        Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta kış yardımları kapsamında depremzedelere giysi ve malzeme desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:10
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        Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta depremzedelere kışlık giysi ve malzeme desteğinde bulundu
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        Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta kış yardımları kapsamında depremzedelere giysi ve malzeme desteğinde bulundu.

        Türk Kızılay yetkili ve gönüllüleri hazırlanan yardım kolilerini, Baykar Konteyner Kenti'ndeki depremzedelere teslim ederken afetzede çocuklara da oyuncak dağıttı.

        Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can, gazetecilere, 1,2 milyon depremzedeye yardım ulaştırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Yapılan yardımların bereketli olmasını temenni eden Can, her zaman depremzedelerin yanlarında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti.

        Kış yardımları kapsamında dün Hatay'dan start verdiklerini hatırlatan Can, "50 tırlık yardım malzemesi ile kış yardımlarını başlatmış olduk. Bu yardımlar içerisinde gıda, hijyen, kadınlara yönelik kişisel bakım ürünleri, battaniye, ısıtıcı gibi ürünlerle kış boyunca depremzede kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu yardımları vaktinde zamanında kardeşlerimize ulaştıracağız. 6 Şubat'ın ardından Türk Kızılay tüm zaman dilimlerinde depremzedelerimizin yanında oldu, olmaya da devam ediyor. İnşallah bundan sonrada bu yardımları sürdüreceğiz. İnşallah esnaf ve çiftçilerimize de desteklerimiz devam edecektir. Biz birlikte güçlü olduğumuzu tüm dünyaya haykıracağız." ifadelerini kullandı.

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