Kahramanmaraş'ta firari DEAŞ hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile yürütülen faaliyette, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu R.A'nın (26), Dulkadiroğlu ilçesinde saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Zanlının aynı zamanda Alanya Taşra İlamat Masası tarafından "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan arandığı bildirildi.

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