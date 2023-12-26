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        Kahramanmaraş'ta firari DEAŞ hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 14:00 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:00
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        Kahramanmaraş'ta firari DEAŞ hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta, DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

        Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ile yürütülen faaliyette, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu R.A'nın (26), Dulkadiroğlu ilçesinde saklandığı tespit edildi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Zanlının aynı zamanda Alanya Taşra İlamat Masası tarafından "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan arandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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