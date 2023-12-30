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        Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri şehit çocuklarıyla buluştu

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile kent protokolü, "Şehit çocuklarına vefa" etkinliği kapsamında şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:14 Güncelleme: 30.12.2023 - 17:49
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        Kahramanmaraş'ta protokol üyeleri şehit çocuklarıyla buluştu
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        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile kent protokolü, "Şehit çocuklarına vefa" etkinliği kapsamında şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

        Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında kent genelindeki 24 şehit çocuğu, aileleriyle birlikte Şairler Tepesi'nde misafir edildi.

        Burada protokol üyeleriyle birlikte yemek yiyen çocuklar, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u inceleyerek araçla gezme fırsatı buldu.

        Yemeğin ardından tüm şehitler için dua edildi.

        Vali Ünlüer, etkinlikte yaptığı konuşmada, devlet millet olarak şehit ailelerin yanlarında ve hizmetlerinde olduklarını vurguladı.

        Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin emanetlerini asla yalnız bırakmayıp her daim yanlarında olmanın gayretinde olacaklarını aktaran Ünlüer, şunları kaydetti:

        "Biz bu emanete sonuna kadar sahip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde bizlere verdiği yetki ile sizlerin her türlü sorunlarını ve ihtiyaçlarını büyük bir gayretle yapmaya devam edeceğiz. Kapımız ve gönlümüz şehitlerimizin emanetlerine sonuna kadar açık. Şehitlerimiz, bu vatan için canlarını feda ettiler. Bunun ne denli büyük bir fedakarlık olduğunu biliyoruz. Bunun karşılığı hiçbir şekilde ödenmez. Buradan kıymetli yavrularımıza sesleniyorum, lütfen çok çalışın, kendinizi geliştirin çünkü bu vatanının geleceği siz kıymetli çocuklarımıza emanet. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, değerli ailelerine sabırlar diliyorum."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de etkinlik sayesinde şehitlerin kıymetli emanetleriyle birlikte zaman geçirebilmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Güngör, vatanı uğruna canlarını feda eden şehitlerin hakkının asla ödenemeyeceğini ifade ederek, "Şehitlerimizin aile ve yakınları, devletimize ve milletimize emanet. Tüm imkanlarımızla şehitlerimizin emanetlerinin hizmetinizde olacağız." dedi.

        Şehit çocukları daha sonra Vali Ünlüer ve Başkan Güngör'ün makam araçlarıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hz. Mevlana ve Şeb-i Arus etkinliğine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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