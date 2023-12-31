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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 14:42 Güncelleme: 31.12.2023 - 15:04
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        Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan kentte, Yenişehir Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki ağır hasarlı 7 katlı bina iş makineleriyle yıkıldı.

        Çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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