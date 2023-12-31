Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü olan kentte, Yenişehir Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki ağır hasarlı 7 katlı bina iş makineleriyle yıkıldı.

Çıkan moloz, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına taşındı.