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        Kahramanmaraş'ta "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi yapıldı

        Kahramanmaraş'ta polis ve jandarmanın katılımıyla "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:58 Güncelleme: 01.01.2024 - 02:47
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        Kahramanmaraş'ta "Yılbaşı Huzur ve Güven" denetimi yapıldı
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        Kahramanmaraş'ta polis ve jandarmanın katılımıyla "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

        Valilik tarafından alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmeleri amacıyla halkın yoğun bulunduğu caddeler, eğlence yerleri gibi çeşitli noktalarda denetimlerini artırdı.

        Kentte, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1665, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1400 personel denetimlere katılıyor.

        Uygulama noktalarında araçları durduran ekipler, kontrolün ardından araçlardaki ailelerin çocuklarına oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

        Yaya devriyeler ise Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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