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        Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri geçen yıl 12 bin 504 olaya müdahale etti

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında 12 bin 504 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:52 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:52
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        Kahramanmaraş'ta itfaiye ekipleri geçen yıl 12 bin 504 olaya müdahale etti
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında 12 bin 504 olaya müdahale etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı geçen yıl 23 istasyon, 78 araç ve 412 personelle, 7 bin 130 yangın, 2 bin 619 kurtarma, 12 boğulma, 513 trafik kazası ve 2 bin 230 diğer itfaiye olaylarına müdahalede bulundu.

        Ekipler, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta birçok ekip arkadaşlarını kaybetmelerine rağmen görevlerini büyük özveriyle gerçekleştirerek afetzede vatandaşın yanında yer aldı.

        Yıl içerisinde paydaş kurumlarla ortak tatbikat ve eğitimler gerçekleştiren ekipler, vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve müdahale hızını arttırmayı amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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