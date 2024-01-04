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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları 63 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 63 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:17 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:17
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları 63 şüpheli yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 63 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 144 sentetik uyuşturucu hap, 71 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 4 av tüfeği ve 1 tabanca, 7 tabanca fişeği ile 38 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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