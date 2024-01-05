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        Kahramanmaraş'ta depremde yakınlarını kaybeden aileler basın açıklaması yaptı

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta "Adalet Peşinde Aileleri Platformu" basın açıklaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:35 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:35
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        Kahramanmaraş'ta depremde yakınlarını kaybeden aileler basın açıklaması yaptı
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta "Adalet Peşinde Aileleri Platformu" basın açıklaması gerçekleştirildi.

        Platform üyeleri ile Kahramanmaraş Baro Başkanlığı'na kayıtlı bazı avukatlar, ellerinde depremde yıkılan binaların sorumlularının tutuklu yargılanmasına yönelik talepleri içeren döviz ve pankartlarla adliye binası önünde bir araya geldi.

        Yaşanan felakette ailelerini ve yakınlarını kaybeden kişiler tarafından oluşturulan platform adına açıklama yapan Tuğba Erdemoğlu, 19 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildiğini ve adalet nöbeti tuttuklarını ifade etti.

        Erdemoğlu, depremlerde 50 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini, sorumlularını taksirle değil olası kastla yargılanmalarını talep etmek için bir araya geldiklerini aktardı.

        ​​​​​​​Grup açıklamanın ardından dağıldı.

        Açıklamaya, Kahramanmaraş Baro Başkanı Burak Gül ve bazı siyasi parti temsilcileri ile depremde ailelerini ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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