Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 8 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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