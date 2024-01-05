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        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta hakkında 8 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 21:02 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:02
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        Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta hakkında 8 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.

        Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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