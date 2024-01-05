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        Kahramanmaraş'ta kendisini "polis" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta, telefonda kendini "polis" olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 22:14 Güncelleme: 05.01.2024 - 22:14
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        Kahramanmaraş'ta kendisini "polis" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta, telefonda kendini "polis" olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla Şanlıurfa'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan ve anne-oğul oldukları öğrenilen A.O.G. ile V.A.G, kendisini "polis" olarak tanıtan bir kişinin "hakkınızda terör soruşturması var" diyerek ziynet eşyaları ve bir miktarı nakit toplam 1 milyon lirasının dolandırıldığı iddiasıyla polisi arayarak yardım istedi.

        Şikayet üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin F.Y. (22) olduğunu ve Şanlıurfa'ya kaçtığını tespit etti.

        Şanlıurfa'da yapılan operasyonla, olayda kullandığı telefonla yakalanarak Kahramanmaraş'a getirilen şüpheli, ifadesinde suçunu itiraf etti.

        Şüphelinin yapılan araştırmada aynı yöntemle son 6 ayda Denizli ve Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2 farklı ailenin yaklaşık 2 milyon lirasını dolandırdığı belirlendi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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