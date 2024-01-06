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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:45 Güncelleme: 06.01.2024 - 18:21
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        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde bulunan C.T ve H.K'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi.

        Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda M.H'nin adresine de operasyon düzenleyen ekipler, buradaki aramada bir miktar uyuşturucu ve seri numarası silinmiş tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan söz konusu 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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