Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan C.T ve H.K'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda M.H'nin adresine de operasyon düzenleyen ekipler, buradaki aramada bir miktar uyuşturucu ve seri numarası silinmiş tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan söz konusu 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.