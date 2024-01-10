Kahramanmaraş'ta 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Doğu Çevre Yolu Arsan alt geçidinde, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırmasının ardından yeniden açıldı.

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