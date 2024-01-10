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        Kahramanmaraş'ta 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:43 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:50
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        Kahramanmaraş'ta 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Doğu Çevre Yolu Arsan alt geçidinde, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırmasının ardından yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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