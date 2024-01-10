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        KSÜ Rektörü Prof. Dr. Yasım, gazetecilerle bir araya geldi

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Prof. Dr. Alptekin Yasım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 21:25 Güncelleme: 10.01.2024 - 21:35
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        KSÜ Rektörü Prof. Dr. Yasım, gazetecilerle bir araya geldi
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        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Prof. Dr. Alptekin Yasım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Prof. Dr. Yasım, KSÜ Avşar Yerleşkesindeki sosyal tesislerde düzenlenen programda, gazetecilerin gününü kutlayarak, üniversite faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından üniversite hastanesine yoğunlaştıklarını ifade eden Yasım, "Hastane kadromuzdaki eksiklikleri tek tek gideriyoruz. Türkiye’deki üniversiteler ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler dahil olmak üzere depremi yaşayan bir kent olarak hastanemizin faaliyetleri çok iyi durumda. Kahramanmaraş’ımızın ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek için üniversite hastanemize ek bina ihtiyacımız var." diye konuştu.

        Yasım, üniversite bünyesinde yeni fakültelerin açılması için girişimlerinin olduğunu aktardı.

        Programa, rektör yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Prof. Dr. Hafize Öksüz ile kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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