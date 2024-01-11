Kahramanmaraş'ta 4 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yalandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3 otomobille 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Z.T.D. yönetimindeki 46 AFL 961 plakalı otomobil, Egemenlik Mahallesi Doğu Yolu Madalyonlu Kavşak yakınlarında, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Savrulan otomobil, M.S.A. idaresindeki 46 AHL 112 ve B.B'nin kullandığı 38 AJP 319 plakalı otomobiller ile park halindeki 06 BGH 369 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Bölgeden tesadüfen geçen jandarma ekipleri, polis ekipleri gelinceye kadar kaza yerinde güvenlik önlemi alarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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