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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine taziye ziyareti

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesi, taziyeleri kabul ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:06
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        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Özdemir'in ailesine taziye ziyareti
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesi, taziyeleri kabul ediyor.

        Şehit Özdemir'in şehadet haberinin ardından baba Ali Özdemir ve diğer yakınları Şerefoğlu Sosyal Tesisleri'nde taziyeleri kabul ediyor.

        Şehidin yakınlarını sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ve jandarma ekipleri teselli etmeye çalışıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şerefoğlu Mahallesi'nde meydan düzenlemesi yaparak bölgeye Türk bayrakları astı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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