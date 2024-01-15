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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Öztürk'ün babasıyla telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün babası Ali Öztürk ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:00
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Öztürk'ün babasıyla telefonda görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Öztürk'ün babası Ali Öztürk ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi'ndeki şehit Öztürk'ün ailesini ziyaret etti.

        Şehidin babası Ali Öztürk ve diğer yakınlarıyla görüşen Yerlikaya, aileye başsağlığı diledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında Yerlikaya'nın telefonuyla, baba Öztürk ile görüştü.

        Erdoğan, baba Öztürk'e başsağlığı dileyerek, " Rabb'im inşallah makamını ali eylesin tüm aileye başsağlığı dileklerimi özellikle iletmek isterim. Rabb'im cenneti ile buluştursun. Tüm aileye en kalbi selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum." dedi.

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