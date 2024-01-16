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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli tutuklandı

        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan ve denetimlerde yakalanan 128 şüpheliden 66'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:55 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:18
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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli tutuklandı
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        Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan ve denetimlerde yakalanan 128 şüpheliden 66'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik, kamu düzenini sağlamak, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 8-15 Ocak'ta kent genelinde uygulamalar yaptı.

        Denetimlerde, çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan 94, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan aranan 8 ve hırsızlık suçundan aranan 26 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 66'sı tutuklandı.

        Uygulamalarda 13 ruhsatsız tabanca, 40 gram sentetik uyuşturucu ile 1271 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ayrıca, yüksek sesle müzik dinlemekten ve abartı egzoz kullanmaktan 85 araca cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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