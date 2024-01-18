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        Depremde yıkılan asırlık lokanta, prefabrik yapıda hizmet veriyor

        ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan asırlık lokantanın işletmecisi Zafer Ayranpınar, baba yadigarı lokantasını prefabrik yapıda yaşatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:59
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        Depremde yıkılan asırlık lokanta, prefabrik yapıda hizmet veriyor
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        ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan asırlık lokantanın işletmecisi Zafer Ayranpınar, baba yadigarı lokantasını prefabrik yapıda yaşatmaya çalışıyor.

        Dulkadiroğlu ilçesindeki Tarihi Kapalı Çarşı'da yer alan Saraçhane'de, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kebapçı Ökkeş Usta tarafından açılan asırlık lokanta, geçen yıl meydana gelen 6 Şubat depremlerinde yıkıldı.

        Lokantanın işletmecisi Zafer Ayranpınar, babasının ve ustalarının mirasını yaşatmak için prefabrik yapıda hizmet vermeye başladı.

        Kentin en eski lokantalarından birisi olarak dönemin lezzetlerini bugüne aktaran ve Maraş paçası başta olmak üzere birçok yöresel lezzeti müşterilerine sunan Ayranpınar, depremde kaybettiklerini yeniden yerine koymak için çalışıyor.

        - "Anılarımız depremle birlikte silindi"

        Ustalarından sonra babasından kendisine emanet kalan tarihi lokantayı işleten Zafer Ayranpınar, AA muhabirine, işletmenin her bir köşesinde yer alan anı ve hatıraların depremle birlikte silindiğini söyledi.

        Ayranpınar, lokantanın yaklaşık bir asırdır aynı yerinde hizmet verdiğini, Kebapçı Ökkeş Usta'dan sonra Hanefi ve Mehmet ustaların, daha sonra babası Nuri Ayranpınar'ın burayı işlettiğini anlattı.

        Lokantanın ilk açıldığı dönemde bölgesinin ilk mimari yapılarından birisi olduğunu belirten Ayranpınar, şöyle konuştu:

        "Bizden önce farklı işletmeler de burada faaliyet göstermiş. Burası kolay kurulmamış. Ustaların ve babamın çok emeği var. Bu yüzden burayı yaşatmak için çalışıyorum. İşletmemin yıkıldığını görünce tek kelimem, Rabb'im sen verdin, sen aldın tekrardan nasip olur, verirsin inşallah oldu, sonra işimizin başına koyulduk. Bu işletme kolay meydana gelmedi, dördüncü kuşak olarak işletmeyi sürdürmek o günden bu güne dönemin lezzetlerini yaşatmak ve tutturmak kolay değil. Biz de bu tatları yakaladığımız için elimizden geldiğince bayrağı dalgalandırıyoruz."

        Ayranpınar, prefabrikte hizmet verdiği yer ile yıkılan yerin farklı olduğunu, bu yüzden zaman zaman yıkılan işletmenin bulunduğu yere giderek o bölgenin havasını teneffüs ettiğini dile getirerek, tekrardan tarihi mekanlara dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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