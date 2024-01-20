Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sis etkili oldu

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 18:49 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda etkisini sürdüren sis, araç sürücülerini zorladı.

        Hafta sonu tatilinin değerlendirmek için gelen vatandaşlar, görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü bölgede siste güçlükle ilerleyebildi.

        Yoğun sis nedeniyle Yedikuyular'da bulunan bazı tesisler de kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, kentt...
        AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fırat Görgel, kentt...
        Depremde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok'ta 80 kişinin ölümüne ilişkin sanıklar...
        Depremde yıkılan Ebrar Sitesi N Blok'ta 80 kişinin ölümüne ilişkin sanıklar...
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne i...
        Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan ve 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne i...
        Depremde 44 kişinin öldüğü 'Said Bey Sitesi' davasında şantiye şefine tahli...
        Depremde 44 kişinin öldüğü 'Said Bey Sitesi' davasında şantiye şefine tahli...
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
        Kahramanmaraş'ta kaçakçılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı