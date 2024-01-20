Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sis etkili oldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Yedikuyular bölgesinde sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Yedikuyular Kayak Merkezi yolunda etkisini sürdüren sis, araç sürücülerini zorladı.

Hafta sonu tatilinin değerlendirmek için gelen vatandaşlar, görüş mesafesinin 5 metrenin altına düştüğü bölgede siste güçlükle ilerleyebildi.

Yoğun sis nedeniyle Yedikuyular'da bulunan bazı tesisler de kapatıldı.

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