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        Depremden sonra "yağmur suyu"yla beslediği güvercinlerinden ayrılmıyor

        6 Şubat tarihindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta uzun yıllardır güvercin besleyen ve evinin terasında 150 kadar hayvanla ilgilenen Cemal Karpuz (31), depremden sonra bulmakta güçlük çektiği su ihtiyacını yağmur sularını taşıyarak beslediği güvercinlerine gözü gibi bakıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 13:33 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:33
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        Depremden sonra "yağmur suyu"yla beslediği güvercinlerinden ayrılmıyor
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        6 Şubat tarihindeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta uzun yıllardır güvercin besleyen ve evinin terasında 150 kadar hayvanla ilgilenen Cemal Karpuz (31), depremden sonra bulmakta güçlük çektiği su ihtiyacını yağmur sularını taşıyarak beslediği güvercinlerine gözü gibi bakıyor.

        Depremlerden ciddi oranda etkilenen Kuyucak Mahallesi'nde yaşayan Cemal Karpuz (31), çevresindeki birçok binanın yıkılıp enkazının kaldırıldığı mahallesinde yaşamına devam ediyor. Evinin terasında hayvanlarına bakmaya devam eden Karpuz, farklı cinslerdeki 150 kadar güvercinini evladından farksız gördüğünü dile getiriyor.

        Karpuz, AA muhabirine, bulunduğu mahallenin deprem öncesinde yoğun yaya trafiğine sahip olduğunu ve bölgenin kentte "Kuyucak Çarşısı" olarak bilindiğini aktardı.

        Mahallenin çok eğlenceli, insanların iç içe olduğu bir özelliğe sahip olduğunu ifade eden Karpuz, "Maalesef depremde böyle bir mahalle kalmadı. Beni depremden sonra iki şey hayata bağladı, birisi ailem diğeri ise kuşlarım. İkisi de aynı anda bana çok iyi geliyor." dedi.

        6 Şubat tarihinde evden çıkar çıkmaz ilk önce birinci derece akrabalarının durumunu öğrenmeye çalıştığını anlatan Karpuz, şöyle konuştu:

        "Çok şükür ailem iyiydi. Onlardan iyi olduklarına dair haber alınca hemen koşarak terasa çıktım. Kuşların olduğu yeri merak ettim. Kafeslerin yıkılıp yıkılmadığına bakmaya, 'Kuşlarım iyiler mi?' diye bakmak için binaya girdim. Çok şükür depremden kuşlarım sağ salim çıktı. Evimiz hasarlıydı ama bu kuşlar için her gün binaya girip yemleme yapmaya çalıştım. Çünkü bunların bakımını yapmak gerekiyor. Depremin ilk zamanlarında su bulmakta zorlandık, su yoktu. O zamanlarda bile borulardan sızan su ve yağmur sularını biriktirerek kuşlarıma su taşıdım. Bunların hepsi benim evladım gibi. 1 evladım var. O benim için neyse bu kuşlar da o."

        Çevredeki hasarlı evlerin tamamının yıkılıp enkazının kaldırıldığını aktaran Karpuz, "Burada bir tane bile ev kalsa burayı bırakıp gitmem." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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