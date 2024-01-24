KSÜ ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörleri, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Anadolu Ajansının
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Anadolu Ajansının
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