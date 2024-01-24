Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        KSÜ ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörleri, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Anadolu Ajansının

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:01 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        KSÜ ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi rektörleri, AA'nın "Yılın Kareleri"ni oyladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Anadolu Ajansının

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Süper Loto'nun 207 milyon liralık rekor ikramiyesi, Kahramanmaraş'a çıktı
        Süper Loto'nun 207 milyon liralık rekor ikramiyesi, Kahramanmaraş'a çıktı
        Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Ebrar Siteleri'nin kurucusu Tepebaşı: Sorumlular bulunduğu zaman ben de şik...
        Ebrar Siteleri'nin kurucusu Tepebaşı: Sorumlular bulunduğu zaman ben de şik...
        Ebrar Sitesi D Blok'taki ölüm ve yaralanmalara ilişkin sanıklar hakim karşı...
        Ebrar Sitesi D Blok'taki ölüm ve yaralanmalara ilişkin sanıklar hakim karşı...
        Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü kaza araç kamerasına yansıdı
        Kahramanmaraş'ta bir kişinin öldüğü kaza araç kamerasına yansıdı
        Depremden sonra "yağmur suyu"yla beslediği güvercinlerinden ayrılmıyor
        Depremden sonra "yağmur suyu"yla beslediği güvercinlerinden ayrılmıyor