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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü

        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:51
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        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü
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        Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör hayatını kaybetti.

        Doğukent Mahallesi'nde ağır hasarlı 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve güvenlik güçleriyle sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Enkazda kalan iş makinesi operatörü Muhammet Gök'ün (28) kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında Gök'ün cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

        Gök'ün cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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