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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Kahramanmaraş'ı ziyaret etti

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 22:31 Güncelleme: 25.01.2024 - 23:08
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Kahramanmaraş'ı ziyaret etti
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş Valiliğine ziyarette bulundu.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Karaloğlu, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti, şeref defterini imzaladı, Vali Mükerrem Ünlüer ile makamında basına kapalı görüştü.

        Karaloğlu, daha sonra Valilik binasında gerçekleştirilen Deprem ve Afet Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

        Kalıcı konutların durumunun görüşüldüğü toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanlarıyla kurum yetkilileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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