Kahramanmaraş'ta STK temsilcileri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, Anadolu Ajansı'nın

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