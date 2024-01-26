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        Kahramanmaraş'ta STK temsilcileri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, Anadolu Ajansı'nın

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:52
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        Kahramanmaraş'ta STK temsilcileri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
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        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı, Anadolu Ajansı'nın

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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