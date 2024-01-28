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        Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

        Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:01
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        Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor
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        Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

        Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan ve yüksekliği 2 bin 300 metreyi bulan merkez, telesiyej ve kızak yürüyen bandıyla Kahramanmaraşlıların yanı sıra komşu illerinden gelen ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsata çevirmek isteyen vatandaşlar merkezde yoğunluk oluşturdu.

        Bazı ziyaretçiler telesiyeje binerek manzara izledi, çocuklar ise kar topu oynayarak kızakla kayıp keyifli dakikalar yaşadı. Çocukla birlikte yetişkinler de kızakla kayarak eğlenceli saatler geçirdi.

        Hatay İskenderun'dan merkeze ailesiyle gelen 6. sınıf öğrencisi Murat Okuyan, "Burayı çok sevdik, eğlenmek için geldik karne hediyesi olarak. Annem, babam ve kardeşimle birlikte geldim. Bir daha gelmeyi çok isterim." dedi.

        Ziyaretçilerden Rabia Alakel, eşi ve çocuklarıyla Kilis'ten geldiklerini ifade ederek, tesisi çok beğendiğini ve kızakla kayarak eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

        Kent merkezinden gelen Mesut Pala ise "Her yel geliyoruz. Çocukların kafası dağılsın diye geldik. Hava da açık bugün, eğleniyoruz. Burası çok güzel. Çocuklar kaydı, kar topu oynadık." ifadelerini kullandı.

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