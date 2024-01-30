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        Yedikuyular Kayak Merkezi sömestirde misafirlerini ağırlıyor

        Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:03 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:03
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        Yedikuyular Kayak Merkezi sömestirde misafirlerini ağırlıyor
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        Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde sömestir yoğunluğu yaşanıyor.

        Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Dulkadiroğlu ilçesinde yer alan 2 bin 300 rakımlı kayak merkezi, Kahramanmaraşlıların yanı sıra komşu illerden gelen ziyaretçileri de ağırlıyor.

        Kızakla kayıp kar topu oynayan, telesiyeje binen ziyaretçiler hem moral depoluyor hem de stres atıyor.

        - "Depremin stresinden kurtulmak için buralara geldik"

        Ziyaretçilerden Veysel Görken, AA muhabirine, Adıyaman'dan akrabalarıyla moral bulmak için kayak merkezine geldiklerini söyledi.

        "Asrın felaketi"ni derinden yaşadıklarını, çok kayıplarının olduğunu ve depremin yıl dönümünü Kahramanmaraş'ta geçirmek istekilerini belirten Görken, "Depremin stresinden kurtulmak için buralara geldik. Bayağı da güzelmiş, eğlenceliymiş. Kahramanmaraş merkezde böyle bir şey olması hepimizi gururlandırdı." dedi.

        İdil Görken, "Bizim için güzel bir aktivite oldu. Tekrar gelmeyi planlıyoruz, gerçekten kafamız dağıldı. Tesisin daha gelişmiş olmasını diliyorum ama büyük bir deprem atlattık, bu felakete göre çok güzel. İnsanlarımızı da böyle bir aktivitede görmek çok güzel, devamı gelsin inşallah." diye konuştu.

        Mehmet Keleş ise Gaziantep'ten iş arkadaşlarıyla moral bulup stres atmak için merkeze geldiklerini dile getirdi.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinden çocuklarıyla merkeze gelen kar topu oynayıp kızak kayarak eğlenceli vakit geçirdiklerini kaydetti.

        - Çiğköfteyi boru kebabıyla birleştirerek ikram etti

        Gaziantep'ten gelen Abdullah Çetin, kar üzerinde yaptığı çiğköfte ve boru kebabını ziyaretçilere ikram etti.

        Gaziantep'te çiğköfte üzerine işletmesi bulunan Çetin, bir süredir çiğ köfte ile boru kebabını müşterilerine sunduğunu, bugün de kayak merkezindeki ziyaretçilere bunu ücretsiz dağıttığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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