Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

        Kahramanmaraş'ta otomobil ile karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ta otomobil ile karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

        Alo 153 Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri, 3 kişinin Ahir Dağı Yedikuyular Kayak Merkezi mevkisinde kar ve tipiden dolayı mahsur kaldığı ihbarı ile bölgeye ekip yönlendirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekiplerinin iş makinesi yardımıyla yaptığı yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu kayıp kişiler konum attıkları alandan bir kilometre uzakta araçlarıyla kara saplanmış bir şekilde bulundu.

        Kurtarılan 3 arkadaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yedikuyular Kayak Merkezi'ne getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Deprem değil heyelan vurdu! Köy ikiye bölündü
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Algı davası
        Algı davası
        Başkan değişir politika değişmez
        Başkan değişir politika değişmez
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Ünlü oyuncu zâkir oldu
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Kazasız işyerine prim indirimi
        Kazasız işyerine prim indirimi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraşlı depremzede kendisini k...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraşlı depremzede kendisini k...
        Ekinözü Kaymakamı Coşkun, lojmanında ölü bulundu
        Ekinözü Kaymakamı Coşkun, lojmanında ölü bulundu
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş'taki hastanelerin güvenl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş'taki hastanelerin güvenl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde 60'tan fazla yakınlarını kayb...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde 60'tan fazla yakınlarını kayb...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Merkez üssü Kahramanmaraş'a 7 milyar 7...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Merkez üssü Kahramanmaraş'a 7 milyar 7...
        Enkaz altındaki oğlunu bırakıp, 1050 kişinin kurtarılmasını sağladı
        Enkaz altındaki oğlunu bırakıp, 1050 kişinin kurtarılmasını sağladı