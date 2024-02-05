Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta "Deprem" sergisi

        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta "Deprem" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:02 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta "Deprem" sergisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta "Deprem" sergisi açıldı.

        Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Geleneksel El Sanatları Atölyesi'nde yapılan 13 karakalem çalışması ile 27 deprem fotoğrafının yer aldığı serginin, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde açılışı yapıldı.

        Serginin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yıldırım, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül Kaya, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

        Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayşegül Kaya, 6 Şubat depremlerinin üçüncü gününden itibaren kurumda yardım dağıtım çalışmalarına başladıklarını, depremzede olsalar da yaraları kapatmak için mücadele ettiklerini, bugün de bir sergiyle o günü anmak istediklerini söyledi.

        Kaya, serginin 1 hafta açık kalacağını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Algı davası
        Algı davası
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Musk sınır tartışmasına dahil oldu
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        "Maç oynanmadı, Semih oynadı!"
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı? Kırmızı çıkmalı mıydı?
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Depremin merkez üssünde "Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi"...
        Depremin merkez üssünde "Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Projesi"...
        Pazarcık'ta iş yerlerinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor
        Pazarcık'ta iş yerlerinin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Gönüllüler depremin birinci yılında Eb...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Gönüllüler depremin birinci yılında Eb...
        Ekinözü Kaymakamı Coşkun, lojmanında ölü bulundu (3)
        Ekinözü Kaymakamı Coşkun, lojmanında ölü bulundu (3)
        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin birinci yılında havadan görün...
        Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş, afetin birinci yılında havadan görün...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - DSİ deprem bölgelerinden 4,4 milyon to...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - DSİ deprem bölgelerinden 4,4 milyon to...