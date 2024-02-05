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        Kahramanmaraş'ta Kızılay ve HAK-İŞ depremzede çocuklar için kütüphane açtı

        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, Türk Kızılay tarafından HAK-İŞ'in destekleriyle konteyner kentte depremzede çocuklar için kütüphane açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:09 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:34
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        Kahramanmaraş'ta Kızılay ve HAK-İŞ depremzede çocuklar için kütüphane açtı
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        "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta, Türk Kızılay tarafından HAK-İŞ'in destekleriyle konteyner kentte depremzede çocuklar için kütüphane açıldı.

        Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Koç Umutkent Konteyner Kenti'ndeki açılışta, kıymetli bir açılış için bir araya gelmelerine rağmen duygulanmamanın mümkün olmadığını söyledi.

        Zor depremin ardından bir yıl geçtiğini hatırlatan Yılmaz, "50 binin üzerinde canımızı kaybetmişiz. Burada bulunan herkesin bir yakını ahirete göçmüş ama bir yandan da hayat devam ediyor." diye konuştu.

        Yılmaz, geride kalmanın daha zor olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

        "Kalanlar hayat mücadelesine devam ediyor. Bunun yanına kayıplarının acısı da eklenerek devam ediyor. Devlet-millet el ele. Kızılay aslında milletin yardım eli. Devletimiz güçlü, birçok yere yetişiyor, evler yapıyor teslim ediyor ama bir taraftan biz de milletimizin yardım eli olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ara ara farklı ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bunları da milletimizle beraber yaraya merhem olalım duygusuyla hareket ediyoruz. Bu kütüphaneler aslında bu maksatla hayata geçirilmiş projeler."

        Çocukların önemine işaret eden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ders çalışacaklar, onlar da bizlerle beraber depremi yaşadılar. Konteyner kentte sessiz bir ortam arıyorlar, çalışacakları yerleri çok fazla olmayabiliyor. Kış aylarında soğuk havalar da insanları ister istemez kapalı mekanda kalmak zorunda bırakıyor. Dolayısıyla bu kütüphaneler onlar bu süreçte derslerinden geri kalmasınlar diye hayata geçirildi. Çocuklar bizim sizlerden istediğimiz tek bir şey var, bizlere teşekkür etmeyin, sadece derslerinize çalışın. Çünkü biz bu ülkeyi sizlere teslim edeceğiz. Sizler için bir sene değil, bir dakikanın bile kaybına gönlümüz razı gelmez."

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise kitap ve kütüphane programlarının kendilerini hem gururlandırdığını hem de mutlu ettiğini söyledi.

        Okuma alışkanlığı yüksek olan ülkelerdeki lise çağındaki gençlerin günlük 5-6 bin kelimeyle konuşmasına karşın Türkiye'de bu oranın yarı yarıya olduğunu belirten Arslan, bu yüzden Türkiye'deki okuma alışkanlığının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Arslan, kütüphanelere önem verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Biliyoruz ki insan, okudukça olgunlaşıyor. Bu aynı zamanda yazmayı etkiliyor. Konuştukça ustalaşıyor, yazdıkça bilgi ve beceri sahibi oluyoruz. Dolayısıyla bizim önce okumayı teşvik etmemiz gerekiyor. Bu kütüphanelerle aslında geleceğimiz olan gençlerin dünyayla rekabet edebilmesi için katkı sunmak istiyoruz. Kardeşlerimizden rica ediyoruz, lütfen bu çocuklarımızı burada daha fazla kitap okumaya teşvik edelim. Anne ve babalar da kitap okuma noktasında maalesef dünyadakilerle kıyaslanmayacak kadar geride. Biz HAK-İŞ olarak daha fazla öğrencimiz kitap okusun ve kitaba erişsin diye ilgililerle görüşeceğiz ve burada çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendirmek istiyoruz."

        Konuşmaların ardından depremzede bir çocuğun dua okuduğu program, kurdele ve pasta kesilmesiyle sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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