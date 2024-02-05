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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 19:12 Güncelleme: 05.02.2024 - 20:29
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu.

        Kentteki temasları kapsamında Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bakan Yumaklı, buradaki personelle bir araya gelerek depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

        Yumaklı, depremin hemen ardından ailesini ve yakınlarını güvenli alana götüren Bakanlığına bağlı personellerin kentteki arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığını belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığının 160 bin personelinin 6 Şubat'ta tek yürek olduğunu söyledi.

        Depremin ilk gününden itibaren çiftçi ve üreticilerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Bakanlık personelinin canla ve başla çalıştığını dile getiren Yumaklı, herkese teşekkür etti.

        Kuran-ı Kerim'in okunduğu program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

        Daha sonra kentteki bir balık işleme ve paketleme tesisi ile besi çiftliğini ziyaret eden Yumaklı, burada yetkilerden bilgi aldı.

        Yumaklı'ya ziyaretlerinde AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin, Tuba Köksal, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilgiler eşlik etti.

        Galeri
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