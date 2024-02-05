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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu, orta hasarlı binaların yeniden incelenmesini istedi

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, 6 Şubat'taki depremler sonrasında orta hasarlı raporu verilen binaların yeniden incelenmesi gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 19:37 Güncelleme: 05.02.2024 - 19:47
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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yörükçüoğlu, orta hasarlı binaların yeniden incelenmesini istedi
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        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, 6 Şubat'taki depremler sonrasında orta hasarlı raporu verilen binaların yeniden incelenmesi gerektiğini söyledi.

        Orta Hasarlı Bina Mağdurları Platformu üyeleriyle Aliya İzzetbegoviç Parkı'nda bir araya gelen Yörükçüoğlu, burada yaptığı açıklamada, binalara verilen raporların tekrar incelenip, yetkililerin orta hasarlı binaları yeniden kontrol etmesi gerektiğini belirtti.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, ablasının vefatı nedeniyle programa katılamadığını aktaran Yörükçüoğlu, şöyle konuştu:

        "Orta hasarlı ev mağdurlarını inanın dışardaki insanlar anlamakta güçlük çeker. Birisi almış eline çekici vurmuş duvarlara 'bu alan hasarlı, bu alan hasarsız', sen kimsin kardeşim? Bu uygulamayı bilimsel bir şekilde yapmak zorundasınız. Buraya doğru düzgün teknisyenler ve mühendisleri görevlendirin. Eğer ki bu binalar tekrar incelendiğinde hakikaten ağır hasarlıysa yıkılsın."

        Yörükçüoğlu, yerel seçimlerde depremzedelerin desteğini beklediklerini kaydetti.

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