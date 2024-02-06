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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören camilerden 580'i onarıldı

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören camilerden 580'i devlet ve millet desteğiyle onarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:00 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:00
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören camilerden 580'i onarıldı
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        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar gören camilerden 580'i devlet ve millet desteğiyle onarıldı.

        İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te ülkenin geniş bir alanını etkileyen büyük bir deprem yaşandığını anımsattı.

        Depremde birçok şehirde önemli yapıların da zarar gördüğünü ifade eden Kotan, "Bu depremde birçok şehrimiz zarar gördü. Bu zarar gören yapılar içerisinde camilerimiz, Kur'an kurslarımız, müftülük hizmet binamız da vardı. Kahramanmaraş olarak bu depremde 1350 camimizden 350'sini orta hasarlı, ağır hasarlı ve yıkılan camilerimiz oluşturmakta. Bu camilerin onarım çalışmaları devam ediyor. " dedi.

        Kotan, deprem sonrası hızla hafif hasarlı 580 caminin de onarıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "580 camimiz, hemen Diyanet İşleri Başkanlığımızdan gelen yardımlar hem de vatandaşlarımızın, belediye imkanlarımızın desteğiyle kısa zaman içerisinde tamirat ve onarımdan geçerek hizmete sokuldu. Orta hasarlı, ağır hasarlı ve yıkılan camilerimizin kenarında da konteyner mescitler ihtiyaca göre birleştirilerek mescitler inşa edildi. Camilerimizin dışında bulunan taziye evlerimiz, yine camilerimizin yanındaki dükkanlar kiralanmak suretiyle ya da bazı vatandaşların hayırları karşılığında o dükkanlar mescit olarak hizmete açıldı ayrıca prefabrik mescitler yapıldı. Binalarımızın altında bulunan toplantı odaları, taziye daireleri gibi alanlar da vatandaşlarımız tarafından mescit olarak hizmete açıldı."

        - Tarihi camiler de depremden olumsuz etkilendi

        Müftü Kotan, depremde tarihi camilerin de hasar gördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Kahramanmaraş'ta 68 tarihi camimiz vardı. Bu tarihi camilerden 54'ü orta hasarlı, ağır hasarlı veya yıkılmış durumda. 14 camimiz hafif hasarlı olarak hizmete devam etmekte. 11 ilçemizden 5 ilçe müftülük hizmet binamız yıkılmış vaziyette."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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