Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta mezarlık ziyaretinde bulundu

Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

Depremlerde hayatını kaybedenlere dua eden ve Kur'an okuyan Erdoğan, mezarlara karanfil bıraktı.

Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin 1. yılında geldiği Kahramanmaraş'ta, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.