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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta mezarlık ziyaretinde bulundu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:37 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:37
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta mezarlık ziyaretinde bulundu
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti.

        Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin 1. yılında geldiği Kahramanmaraş'ta, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.

        Depremlerde hayatını kaybedenlere dua eden ve Kur'an okuyan Erdoğan, mezarlara karanfil bıraktı.

        Erdoğan, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla da bir süre sohbet etti.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı mezarlık ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş dua okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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