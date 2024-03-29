Depremde 83 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'na ilişkin davaya devam edildi

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'nda 83 kişinin ölümü, 16 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Ahmet Özdemir ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Sıtkı Okumuş ile başka dosyadan tutuklu Ercan Gök bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Müştekilerin kimlik tespitinin ardından savunması alınan Ercan Gök, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu sanık Sıtkı Okumuş da kentte birçok inşaatın projesini hazırlayıp çizdiğini ve depremin ardından yaptığı projelerin birçoğunun zarar görmediğini söyledi.

Zemin sıvılaşmasından dolayı binanın yan yattığını öne süren Gök, sağlık sorunları gerekçesiyle beraatini talep etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirten Gök, davaya konu olan apartmanın yıkılmış fotoğraflarını incelediğini ve apartmanın yan yattığını savundu.

Gök, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin çok şiddetli olduğu için binanın yıkıldığını öne sürdü.

Okumuş, yanlış yapılan zemin etüdünün cezasını çektiklerini, yumuşak zemine yapılan binaların yaşanan depreme dayanmasının mümkün olmayacağını öne sürdü.

Selam Apartmanı'nın bulunduğu bölgede birçok binanın yıkıldığını ifade eden Okumuş, depremin ardından bir firmanın apartmanın yıkıldığı bölgede zemin etüdü çalışması yaptığını ve 30 su kuyusu bulduklarını iddia ederek beraatini istedi.

Müştekilerden Fatma Gonca da binanın kum gibi kaydığını ve depreme 4 saniye dayanamayarak çöktüğünü dile getirdi.