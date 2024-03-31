Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti

        Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetten etkilenen Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 09:44 Güncelleme: 31.03.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ile afetten etkilenen Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanıyor.

        Gaziantep'teki 1 milyon 393 bin 956 seçmen, 824 okulda kurulan 4 bin 418 sandıkta oy kullanmaya başladı.

        Bu seçimde ilk kez oy kullanacak 36 bin 507 kişinin bulunduğu kentte sandık başına gelemeyecek durumdaki vatandaşlar, 7 seyyar sandıkta oy verecek.

        Kentte seçimlerin sorunsuz geçmesi için 8 bin 288 kolluk gücü görev alacak.

        Sabah oy kullanacakları okullara gelen seçmenler ise görevlilerin eşliğinde, hazırladıkları zarfı sandıklara koydu.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ta erken saatlerde okullara giden sandık başkanları ve görevliler, hazırlıklarını tamamladı.

        Dulkadiroğlu ilçesindeki Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi bahçesine gelen seçmenler, saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

        Yaklaşık 754 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu kentte, 2 bin 405 sandıkta oy kullanma işlemi sürüyor.

        - Şanlıurfa

        Şanlıurfa'da da 1 milyon 252 bin 96 seçmen, 4 bin 435 sandıkta oy kullanmaya başladı.

        Merkez Eyyübiye ilçesinde Yavuz Selim İlkokulu'nda vatandaşlar oylarını kullanırken, oy verme işlemi saat 16.00'ya kadar devam edecek.

        Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezinde seçim güvenliğiyle ilgili süreci izleyen Vali Hasan Şıldak, bütün sandık alanlarında ve tüm yerleşim yerlerinde güvenlik tedbirlerinin üst seviyede alındığını belirterek, seçimlerin huzur ortamında gerçekleşmesini temenni etti.

        - Malatya

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde depremzedelerin barındığı Teknokent Geçici Konaklama Merkezi'nde sandıkların kurulduğu konteynerlerin önünde sıra bekleyen bazı seçmenler, oy kullanmaya başladı.

        Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar, sandık başında kuyruk oluşturdu.

        Battalgazi'deki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde de vatandaşlar, oy kullanmak için sıra oluşturdu ve saat 07.00 itibarıyla oylarını kullanmaya başladı.

        Sandıklarda görevli kişiler de vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştı.

        Malatya'da 542 bin 177 seçmen, 2007 sandıkta oy kullanacak.

        - Adıyaman ve Kilis

        Adıyaman'da 412 bin 272 seçmen, 1582 sandıkta oyunu verecek.

        Konteyner kentlerde kalan vatandaşların da konteynerlerde sandık başına gittiği kentte, seçime katılımın yoğun olduğu görüldü.

        Kilis'te, erken saatlerde okullara giden sandık başkanları ve görevlilerin hazırlıklarını tamamlamasının ardından oy verme işlemleri başladı.

        Kentte 98 bin 938 seçmen, 415 sandıkta oy kullanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Liderler nerede oy kullanacak?
        Liderler nerede oy kullanacak?
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Soba gazı bir aileyi yok etti
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Bodrum'daki kavgada 1 kişi öldü
        Dortmund 10 yıl sonra başardı!
        Dortmund 10 yıl sonra başardı!
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        250 bin kişinin yaşadığı 'dünyanın en soğuk şehri' neresi?
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        Bayer Leverkusen adım adım şampiyonluğa!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladı
        Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladı
        Erbakan: Size biz kaybettirmiyoruz, 22 senedir uyguladığınız zam, vergi eko...
        Erbakan: Size biz kaybettirmiyoruz, 22 senedir uyguladığınız zam, vergi eko...
        Depremde 83 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'na ilişkin davaya d...
        Depremde 83 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'na ilişkin davaya d...
        Aile ve Gençlik Fonu'na depremin merkez üssünde 1981 çift başvurdu
        Aile ve Gençlik Fonu'na depremin merkez üssünde 1981 çift başvurdu
        Kahramanmaraş'ta depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin...
        Kahramanmaraş'ta depremde 109 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin...
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde