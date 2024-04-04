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        Kayseri'de şehit polisler anıldı

        Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Polis Şehitliği ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:21
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        Kayseri'de şehit polisler anıldı
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        Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Polis Şehitliği ziyaret edildi.

        Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra dua edildi, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

        Şehit anne ve babalarının elini öpen İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

        Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile askeri yetkililer, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı.

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