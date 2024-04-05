Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 22:05 Güncelleme: 05.04.2024 - 22:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'taki kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        M.R.B. idaresindeki 34 MU 0711 plakalı otomobil ile H.G. idaresindeki 06 CLP 285 plakalı otomobil Göksun-Elbistan Karayolu'nun Yazıköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

        M.R.B. idaresindeki otomobilde yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu A.B. (30) ve M.E.Ş. (49), kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan 4 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erzincan'da 1 işçiye ulaşıldı
        Erzincan'da 1 işçiye ulaşıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NATO lideri: Rus personeli karargahtan kovduk
        NATO lideri: Rus personeli karargahtan kovduk
        Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
        Kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
        İsraillilerden Filistin'e destek protestosu
        İsraillilerden Filistin'e destek protestosu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        Merkez Bankası: Sıkı duruş sürecek
        Hasan Arat'tan futbolculara ültimatom!
        Hasan Arat'tan futbolculara ültimatom!
        Faydaları saymakla bitmiyor: 1 sapı sadece 5 kalori!
        Faydaları saymakla bitmiyor: 1 sapı sadece 5 kalori!
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta belediye başkanları görevi devraldı
        Kahramanmaraş'ta belediye başkanları görevi devraldı
        Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 99. yıl dönümü kutlandı
        Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 99. yıl dönümü kutlandı
        Türk Kızılay'dan Kahramanmaraş'ta depremzedelere iftar
        Türk Kızılay'dan Kahramanmaraş'ta depremzedelere iftar
        Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için iftar sofrası hazırladı
        Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için iftar sofrası hazırladı
        Bakan Göktaş, Kahramanmaraş'ta çocuk evleri sitesinin temelini attı
        Bakan Göktaş, Kahramanmaraş'ta çocuk evleri sitesinin temelini attı
        Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 6 bin 753 başvuruda bulunuldu
        Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 6 bin 753 başvuruda bulunuldu