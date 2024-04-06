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        Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı

        Kahramanmaraş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 12:21 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:21
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        Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı
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        Kahramanmaraş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan A.G'nin (30) yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Firari hükümlünün adresini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonla A.G. gözaltına aldı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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