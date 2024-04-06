Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan A.G'nin (30) yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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