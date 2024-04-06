Kahramanmaraş'ta aranan firari hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kahramanmaraş'ta 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan A.G'nin (30) yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Firari hükümlünün adresini belirleyen ekiplerce düzenlenen operasyonla A.G. gözaltına aldı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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