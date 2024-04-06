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        Kalp krizi sonucu ölen polis memuru Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

        Kilis'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki polis memuru Oğuz Kıraç'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 19:54 Güncelleme: 06.04.2024 - 19:54
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        Kalp krizi sonucu ölen polis memuru Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
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        Kilis'te kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 51 yaşındaki polis memuru Oğuz Kıraç'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde toprağa verildi.

        Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü'nde görevli Kıraç, gece saatlerinde evinde fenalaştı.

        Yakınları tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılan Kıraç'a kalp krizi tanısıyla müdahale edildi ancak kurtarılamadı.

        Polisin cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlen törenin ardından getirildiği Göksun ilçesinde Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Kayabaşı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

        Törene Kıraç'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Belediye Başkanı Selim Cüce, vatandaşlar ve polis memurları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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