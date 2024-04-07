Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'den, kutlama çiçeği yerine AFAD'a bağış talebi

Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fırat Görgel, kendisine tebrik için kutlama çiçeği gönderilmesi yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Tarihi Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

Görgel, burada yaptığı değerlendirmede, "Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmem vesilesiyle tebrik için çiçek göndermeyi düşünen kadirşinas hemşerilerimizin, bunun yerine AFAD'a bağış yapmaları bizleri daha memnun edecektir. Anlayışınız ve duyarlılığınız için teşekkür ediyorum." dedi.