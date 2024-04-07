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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'den, kutlama çiçeği yerine AFAD'a bağış talebi

        Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fırat Görgel, kendisine tebrik için kutlama çiçeği gönderilmesi yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 21:04 Güncelleme: 07.04.2024 - 21:04
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        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel'den, kutlama çiçeği yerine AFAD'a bağış talebi
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        Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fırat Görgel, kendisine tebrik için kutlama çiçeği gönderilmesi yerine AFAD'a bağış yapılmasını istedi.

        Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Tarihi Kapalı Çarşı'da esnafı ziyaret etti.

        Görgel, burada yaptığı değerlendirmede, "Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmem vesilesiyle tebrik için çiçek göndermeyi düşünen kadirşinas hemşerilerimizin, bunun yerine AFAD'a bağış yapmaları bizleri daha memnun edecektir. Anlayışınız ve duyarlılığınız için teşekkür ediyorum." dedi.

        Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ile Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç da vatandaşlardan tebrik çiçeği yerine AFAD'a bağış yapmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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